شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة جزاء غير محتسبة وهدف ملغي الأبرز في لقاء الزمالك ووادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * وادي دجلة

المسابقة : الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العام

الملعب : استاد القاهرة

نتيجة المباراة : التعادل بهدف مقابل هدف

حكم المباراة : محمد معروف

المساعد الأول :تحسين أبوالسادات

المساعد الثاني : هشام طلب

الحكم الرابع : إبراهيم محجوب

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : محمد معروف

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القرارات الفنية والسيطرة علي المباراه :

مازالت مشاكل مخالفة لمس الكرة باليد تمثل صعوبة في تقدير الأخطاء بالنسبة للحكام خاصة داخل مناطق الجزاء ففي الدقيقة 24 من الشوط الأول مطالبة من لاعبي دجلة بأحتساب ركلة جزاء بداعي لمس الكرة باليد الحكم قريب ويشير بأستمرار اللعب علي الرغم من وجود المخالفة وحالة من الحالات الواضحة نتيجة وضع اليد الغير طبيعي للاعب الزمالك الونش وكان يجب احتساب ركلة جزاء ، وفي الدقيقة 33 قرار صحيح من الحكم بأستمرار اللعب عندما سقط مهاجم دجلة داخل منطقة الجزاء لاوجود لركلة جزاء لا وجود للتحايل ،وفي الدقيقة 74 إعتراض من الجهاز الفني لفربق دجلة بعدم احتساب ركلة جزاء علي لاعب الزمالك عبدالشافي الحكم لم يحتسب ويشير بأستمرار اللعب والقرار صحيح نتيجة وضع اليد الطبيعي للاعب الزمالك عبدالشافي ، وفي الدقيقة 91 أشاره من الحكم المساعد المتميز هشام طلب بالتسلل وحالة من الحالات الصعبة عندما كان لاعب الزمالك مصطفي محمد في موقف تسلل وقام بتسديد الكرة في مرمي دجلة .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات :

تغاضي الحكم عن إنذار فرجاني ساسي في الدقيقة 52 نتيجة اللعب بتهور ، وفي الدقيقة 90 يشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب الزمالك مصطفي محمد للأعتراض علي إلغاء الهدف .

اللياقة البدنية والتمركز والتحرك : لياقة بدنيه جيدة علي مدارشوطي اللقاء وأستغلال جيد لعنصر السرعة القصوي في الهجوم المعاكس خاصة داخل مناطق الجزاء بالأضافة إلي عنصر التحركات الجانبية والرشاقة والمرونة .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : أشار علي حالات التسلل في الدقائق 18 ، 29 ، 33 ، وفي الدقيقة 4 ، 48 يشير بأستمرار اللعب والقرارات صحيحة .

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقائق 35 ، 64 ، وفي الدقيقة 67 يتعاون بالقرار بأحتساب مخالفة بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم في السيطرة علي المناطق الفنية .