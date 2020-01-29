وليد سليمان: علاقتي بالأهلي أكبر من مجرد عقد.. أنا مشجع قبل أن أكون لاعبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي، أن ما يربطه بالنادي أكبر من مجرد عقد، مشيرا الى أنه مشجع للأهلي قبل أن ينضم له.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لملاقاة الهلال السوداني بملعب الأخير ضمن الجولة السادسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال وليد سليمان في تصريحات لبرنامج "اللعيب"ما يربطني وكذلك اللاعبين الكبار بالنادي الأهلي ليس مجرد عقد أو كلمة، الجميع يعلم أن الأهلي بالنسبة لنا يعني الكثير، أي لاعب يتمنى التواجد في الأهلي، هذا الكيان الكبير".

Advertisements

وأضاف "كل ساعة ويوم في النادي الأهلي يزيد من تاريخنا وإنجازاتنا، هذا ما نقوله للجيل القادم، أنتم في نادي كبير يجب أن تستغل هذا المكان لكي تصنع تاريخاً في كرة القدم".

وواصل "علاقتنا بالأهلي أكبر من مجرد عقد، حتى أخر لحظة لنا في النادي سنقدم كل ما لدينا، أشجع الأهلي قبل أن انضم له، الأمر ليس مجرد التواجد في القلعة الحمراء".

واختتم "لا يوجد لاعب يفكر في إيذاء زميل له، ومن يفكر في هذا لن تجده يستمر في كرة القدم، أمر مستحيل، قد يكون مجرد روح زائدة أو رفض للخسارة، لكن تعمد الأذى للمنافس هذا أمر مرفوض".