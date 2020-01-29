آل الشيخ: اتفقت مع الخطيب على مكافأة الأهلي عقب التأهل في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، إنه اتفق مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على منح اللاعبين مكافأة عقب تأهلهم لدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

تركي آل الشيخ، دوّن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"أجريت اتصالًا بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت، وأبديت رغبتى في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة . وأكد علي توافقنا في هذا الأمر لكن بعد الصعود بأذن الله".

ويتصدر الأهلي مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن النجم الساحلي التونسي الذي يحتل المركز الثالث وسيواجه في الجولة ذاتها نظيره بلاتينيوم المتذيل بنقطة واحدة.