ظهور أول لعيد وكاسونجو وجنش في قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، عن القائمة المسافرة إلى أنجولا؛ لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها يوم السبت المقبل.

وشهدت القائمة ظهور أول لأحمد عيد، الظهير الأيمن الشاب والمهاجم كابونجو كاسونجو ومحمود جنش حارس مرمى الفريق العائد من الإصابة بعد قيدهم بالقائمة الأفريقية، كما أراح كارتيرون عدة عناصر منها

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش، محمد عواد، محمد صبحى.

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خط الدفاع: محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة، أحمد عيد.

خط الوسط: محمد حسن، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، كريم بامبو، محمد عنتر، إسلام جابر، مصطفي فتحي، يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفي محمد، كاسونجو، عمر السعيد.

وكان الزمالك قد ضمن تأهله في الجولة الماضية لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الأولى.