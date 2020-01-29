المحمدي: مشاركة تريزيجيه تصنع الفارق مع أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا سعادته بصناعة الهدف الذي سجله محمود حسن "تريزيجيه" في صفوف ليستر سيتي ليتأهل فريقه لنهائي كأس كاراباو.

أستون فيلا فاز بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

المحمدي قال في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس عقب المباراة:"مشاركة تريزيجيه مع أستون فيلا تصنع الفارق وربنا كرمه وسجل اليوم وننتظر أن نرى من سنواجهه في النهائي مانشستر سيتي أم يونايتد".

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وأشار لاعب أستون فيلا، إلى أن الجهاز الفني لفريقه يضم جون تيري الذي توّج بالبطولة 3 مرات لذا كان كلامه مؤثرًا للاعبين وبذلوا أقصى مالديهم في الملعب.

وأتم المحمدي حديثه بالإشارة إلى أنهم سيغلقون صفحة الكأس ليركزوا على المباراة المقبلة في بطولة الدوري؛ حيث ينتظرهم مباريات صعبة.

ويحتل أستون فيلا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة جمعهم من 24 مباراة بفارق الأهداف عن برايتون صاحب المركز الـ 15.