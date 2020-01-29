تريزيجيه: هدفي في مرمى ليستر تدربت عليه كثيرًا مع المحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا سعادته بتسجيل هدف تأهل فريقه لنهائي كأس كاراباو.

أستون فيلا فاز بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

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تريزيجيه، قال في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس عقب المباراة:"أنا والمحمدي نتدرب على هذه الكرة كثيرًا وهو سمعني وأنا أناديه، لقد صنع بطريقة عالمية وشعور رائع ماحدث بتسجيلي هدف الفوز".

وتطرق تريزيجيه في حديثه لزميله المصري في الفريق المحمدي:"لقد صنع تاريخًا للاعبين المصريين هنا في انجلترا"، مبديًا سعادته بخوض أول مباراة له في ملعب ويمبلي بنهائي الكأس.

وأتم اللاعب المصري حديثه بقوله:"فزنا على فريق كبير اليوم ليستر سيتي ولدينا مباراة مهمة في الدوري نركز عليها لنعدل من وضعنا في الدوري".