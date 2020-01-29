أبو تريكة: تريزيجيه سجل على طريقة لاعبي التنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أشاد محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي بالهدف الذي سجله مواطنه محمود "تريزيجيه" مع فريق أستون فيلا في شباك ليستر سيتي ليقود فريقه إلى نهائي كأس كاراباو.

تريزيجيه سجل هدف في الدقيقة 90+3 من صناعة أحمد المحمدي ليفوز فريقه (2-1) ويبلغ المباراة النهائية لكأس كاراباو لينتظر مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد في ويمبلي.

وفي تحليل المباراة على شبكة "بي إن سبورتس" قال محمد أبو تريكة :"دائماً يحتاج اللاعب لمثل هذه اللحظات من أجل أن يرتفع شأنه، وهذه اللحظة فارقة في موسم تريزيجيه وأيضاً المحمدي الذي صنع الهدف".

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وأضاف أبو تريكة :"تريزيجيه ليس لاعباً أعسر، لكنه تعامل مع عرضية المحمدي على طريقة لاعبي التنس عندما يوجهون المضرب في طريق الكرة لترتد بقوتها، لقد قام بوضع قدمه في اتجاه الكرة لتذهب للزاوية اليسرى".

وأنهى محمد أبو تريكة :"الهدف بمثابة دفعة معنوية كبيرة للثنائي المصري، يبدو أنهما تدربا على هذه الكُرة، لأن تريزيجيه أشار للمحمدي لإرسال الكرة باتجاهه من مسافة بعيدة".

وأكد تريزيجيه بعد المباراة أنه تدرب بالفعل مع المحمدي على استقبال العرضيات من مواطنه بمثل الطريقة التي سجل بها هدف الانتصار القاتل على ثعالب ليستر سيتي.