بالفيديو: هدف مصري 100%.. المحمدي يصنع و"تريزيجيه" يسجل هدفا قاتلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل محمود حسن تريزيجه، لاعب أستون فيلا، الهدف الثاني لفريقه، في شباك ليتسر سيتي، في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وحل تريزيجيه كبديل في الدقيقة 77، اعقبه نزول زميله في الفريق ومننخب مصر مع حلول الدقيقة 84، ليساهما في تسجيل الهدف الثاني لاستون فيلا.

ومع حلول الدقيقة 90 أرسل أحمد المحمدي عرضية من الجانب الأيمن، حولها تريزيجيه بلمسة واحدة لهدف في شباك حارس مرمى استون فيلا وكانت النتيجة تشير لتعادل الفريقين.

وبهدف تريزيجيه، تمكن فريق أستون فيلا من حسم مباراة نصف النهائي، والتأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين لمواجهة الفائز من مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.