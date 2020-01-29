"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة أول أغسطس في أنجولا

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن قائمة الفريق المسافرة إلى أنجولا فجر الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها يوم السبت المقبل. وضمت القائمة: محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحى في حراسة المرمى محمود الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد عيد في خط الدفاع Advertisements محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - كريم بامبو - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفى فتحي - يوسف أوباما في خط الوسط مصطفي محمد - كاسونجو- عمر السعيد في خط الهجوم . كان الزمالك قد ضمن تأهله في الجولة الماضية لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الأولى.

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