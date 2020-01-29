شاهد..احتفالات جنونية لجماهير أستون فيلا بتريزيجيه

تأهل أستون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، بعد الفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "فيلا بارك"، ضمن نصف نهائي البطولة الإنجليزية.
حسم هدف محمود حسن تريزيجيه تأهل أستون فيلا بعدما سجل هدفًا رائعًافي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ليخطف الفيلانز بطاقة الوصول إلى النهائي.
وأحتفت جماهير أستون فيلا بشدة بلاعبها تريزيجيه بعد تسجيله هدف الفوز بصناعة المحمدي، وسط فرحة عارمة بالوصول إلى النهائي، ونزلتجماهير الفريق إلى أرضية الملعب.
ويتنظر أستون فيلا الفائز من مباراة الغد بين مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد.
دخل تريزيجيه بديلًا خلال اللقاء في الدقيقة 72، و المحمدي في الدقيقة 84.
شاهد الأحتفالات
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