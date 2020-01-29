تأهل أستون فيلا لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، بعد الفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة الإنجليزية.
افتتح مات تارجت لاعب أستون فيلا في الدقيقة 12، ثم سجل كليتشي إيناتشو مهاجم ليستر سيتي هدف التعادل فيالدقيقة 72، قبل أن يخطف نجمنا الدولي محمود حسن تريزيجيه هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي من صناعة أحمد المحمدي.
ينتظر أستون فيلا الفائز من مباراة الغد، بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في مباراة الإياب، حيث أنتهتمباراة الذهاب بثلاث أهداف مقابل هدف للسيتي.
شارك تريزيجيه بديلًا في الدقيقة 72، بدلًا من أنور غازي، و شارك المحمدي في الدقيقة 84.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو..المحمدي يهدي تريزيجيه هدف قاتل لأستون فيلا أمام ليستر ويتأهل لنهائي كأس الرابطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.