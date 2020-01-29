فيديو..المحمدي يهدي تريزيجيه هدف قاتل لأستون فيلا أمام ليستر ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

تأهل أستون فيلا لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، بعد الفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة الإنجليزية.

افتتح مات تارجت لاعب أستون فيلا في الدقيقة 12، ثم سجل كليتشي إيناتشو مهاجم ليستر سيتي هدف التعادل في

الدقيقة 72، قبل أن يخطف نجمنا الدولي محمود حسن تريزيجيه هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي من صناعة أحمد المحمدي.

ينتظر أستون فيلا الفائز من مباراة الغد، بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في مباراة الإياب، حيث أنتهت

مباراة الذهاب بثلاث أهداف مقابل هدف للسيتي.

شارك تريزيجيه بديلًا في الدقيقة 72، بدلًا من أنور غازي، و شارك المحمدي في الدقيقة 84.