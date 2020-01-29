بعد تعادل الزمالك ضد دجلة.. ننشر ترتيب الدوري المصري

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، مساء اليوم الثلاثاء، تريند بعنوان" ترتيب الدوري المصري"، وذلك بعد تعادل الزمالك أمام نظيره وادي داجلة بهدف لكل منهما، بستاد القاهرة، ضمن الجولة الـ15 للدوري الممتاز.

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وفيما يلي ننشر ترتيب الدوري المصري:

1-الأهلي لعب 12 مباراة، برصيد 36 نقطة.

2- المقاولون لعب 15 مباراة، برصيد 32 نقطة.

3-الزمالك لعب 13 مباراة، برصيد 25 نقطة.

4- الاتحاد السكندري لعب 14 مباراة، برصيد 25 نقطة.

5-بيراميدز لعب 14 مباراة، برصيد 25 نقطة.

6-الإنتاج الحربي لعب 14 مباراة، برصيد 21 نقطة.

7-إنبي لعب 14 مباراة، برصيد 20 نقطة.

8- سموحة لعب 14 مباراة، برصيد 19.

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9- حرس الحدود لعب 15 مباراة، برصيد 18 نقطة.

10- الإسماعيلي لعب 14 مباراة، برصيد 18 نقطة.

11- المصري لعب 12 مباراة، برصيد 16 نقطة.

12-وادي دجلة لعب 15 مباراة، برصيد 14 نقطة,

13- مصر المقاصة لعب 15 مباراة، برصيد 12 نقطة.

14- طلائع الجيش لعب 15 مباراة، برصيد 12 نقطة.

16- أسوان لعب 15 مباراة، برصيد12 نقطة.

17 الجونة لعب 14 مباراة، برصيد 12 نقطة.

18- نادي مصر لعب 14 مباراة، برصيد 11 نقطة.