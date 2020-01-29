الخطيب يرأس بعثة الأهلي بالسودان

يترأس محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى السودان، بعد غدٍ الخميس، لمواجهة فريق الهلال مساء السبتالمقبل، في إطار الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ومن المنتظر أن يسبق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وبرفقته سمير عدلي، المدير الإداري، بعثة الفريق إلى السودان غدًا الأربعاء، للاطمئنان على كل الترتيبات التنظيمية من الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقالات والتأمين، قبل مواجهة السبت.
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