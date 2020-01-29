نجم الزمالك السابق يهاجم لاعبي الفريق بعد التعادل أمام دجلة

هاجم جمال حمزة، نجم الزمالك الأسبق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه اللاعبين، خلال مباراة وادي دجلة، التي اقيمت مساء الثلاثاء.، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، وانتهتبالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.
وقال جمال حمزة في تصريحات اذاعية :"لاعبو الزمالك ظهروا بمستوى متواضع اليوم، وكانوا مستسلمين للفريق الدجلاوي".
وأضاف :"الزمالك، لم يلعب سوى اول 15 دقيقة فقط فيالشوط الأول، وبعد ذلك سيطر دجلة على مجريات"، مضيفا :" لايوجد مبرر لظهور اللاعبين بهذا المستوى المتواض، خاصة ان الفريق تأهل إلى دور ال8 لبطولة دوري أبطال افريقيا".
وتابع :"إدارة النادي والجهاز الفني لايتحملان نتيجة التعادل"، مؤكدا :"اللاعبون لم يلعبوا بأي روح ولم يكن لديهم إصرار على تحقيق المكسب".
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