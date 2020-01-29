جروس: سعيد بالفوز والتاهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا

أعرب السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق أهلى جدة عن سعادته بتاهل الفريق إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وصرح جروس في الموتمر الصحفي الذي أقيم اليوم عقب نهاية المباراة قائلا : سعيد بالفوز والتاهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا وروح الانتصار ضهرت في هذا اللقاء.

وأضاف : قمنا بإعداد رائع لهذة المباراة، وكنا نعلم صعوبة المواجهة خاصة مع دفاع المنافس المنظم والمحكم وسعيد بعدم تسجيل أهداف في مرمانا لأول مرة منذ شهرين، استحق الفريق الفوز والحصول علي ركلة جزاء، وعلينا تحسين الأداء الهجومي في المباريات المقبلة.

وتابع : يوسف البلايلي لاعب ممتاز

وكان لديه هدوء كبير في ركلة الجزاء.واختتم جروس حديثه : الفريق لم يكن محظوظا باصابة عمر السومة، ولن تكون هناك إضافات علي القائمة الآسيوية.وكانت المباراة انتهت بفوز أهلى جدة علي استقلال دوشنبه طاجيكستاني بنتيجة هدف دون رد أحرز يوسف بلايلي من ركلة جزاء.و ينضم فريق أهلى جدة إلى المجموعة الأولى التى تتكون من الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي و الاستقلال الإيراني.