وليد مبروك رئيسًا للجنة العليا للجان بالأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه، الذي عقد مساء اليوم بمقر

النادي بالجزيرة، تكليف وليد مبروك برئاسة اللجنة العليا للجان بالنادي.

وكان المجلس قد استعرض في اجتماعه العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.