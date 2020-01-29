قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه، الذي عقد مساء اليوم بمقر

النادي بالجزيرة، تعيين محمد يوسف، مديرًا تنفيذيًّا لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

وكان المجلس قد استعرض في اجتماعه العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.