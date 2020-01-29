بنات الشرقية بطلات التايكوندو ببطولة الفجيرة الدولية

فى أولى المشاركات للفتيات بطلات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى ببطولة الفجيرة الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، نجحت اللاعبتان فرحصبرى و هبة وليد حسينى أبناء نادى الحسينية الرياضى بالشرقية فى الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث بالبطولة .

حيث شارك نادى الحسينية بـ ٤ لاعبين وهم : فرح صبرى وهبة وليد وميرال عبدالسلام وعلياء إبراهيم.

حيث يقود الفريق فنيا محمد عسكر و اسماعيل مهران مديران فنيان ويرافقهم الدكتور احمد زهران مشرف الفنى للمشروع القومى على مستوى الجمهورية مدير فنى للفريق. الثالث بالبطولة .حيث شارك نادى الحسينية بـ ٤ لاعبين وهم : فرح صبرى وهبة وليد وميرال عبدالسلام وعلياء إبراهيم.حيث يقود الفريق فنيا محمد عسكر و اسماعيل مهران مديران فنيان ويرافقهم الدكتور احمد زهران مشرف الفنى للمشروع القومى على مستوى الجمهورية مدير فنى للفريق. فى السياق نفسة أهدى وائل الألفى وكيل وزارة الرياضة بالشرقية،و محمد حمدى مدير الادارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة الفوز

للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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