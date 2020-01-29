اتحاد جدة ينسى الكعبي ويعزز هجومه بالإيفواري بوني في صفقة مجانية

أعلن نادى اتحاد جدة السعودي تعاقده الرسمي مع المهاجم الدولي الإيفواري ويلفريد بوني الذي سبق له اللعب لأندية سوانسي سيتي ومانشستر سيتي وستوك.

وأكد النادي السعودي، توقيعه مع ويلفريد بوني لموسم ونصف، فى صفقة انتقال حر تبدأ خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان الاتحاد يتفاوض مع المغربي أيوب الكعبي، مهاجم فريق هيبي فورتشين الصيني، بالإضافة لرغبة الجهاز الفني بقيادة تين كات في التخلص من الصربي أليكس بريجوفيتش.

ويلفريد بوني صاحب الـ31 عامًا، هو لاعب دولي في منتخب كوت ديفوار، ولعب في الموسم الماضي في نادي العربي القطري، حيث لعب 7 مباريات سجل خمسة أهداف، لكنه لم ينال إعجاب إدارة النادي، التي قررت إنهاء مسيرته بعد الإعارة التي استمرت 6 أشهر فقط.

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وفي يناير 2015، كان ويلفريد بوني هو اللاعب الإفريقي الأغلى فى تاريخ مانشستر سيتي بعد انضمامه للفريق قادما من سوانزي سيتي، حيث انتقل للفريق مقابل 28 مليون جنيه إسترليني.

وكان اللاعب قريب فى الصيف الماضى، من نادي الرائد السعودي، لكن الصفقة لم تكتمل في النهاية.

الإيفواري ويلفريد بوني لعب لعدد من الأندية الأوروبية خلال مسيرته الكروية، أبرزها سبارتا براجا وفيتيس وستوك سيتي ومانشستر سيتي قبل أن ينضم لسوانسي صيف 2017 مقابل 13 مليون يورو.