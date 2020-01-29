رياضة | أهداف مباراة - ميلان 4 × 2 تورينو | ربع نهائي كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - ميلان 4 × 2 تورينو | ربع نهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق ميلان تأهله إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، مساء الثلاثاء، بنتيجة 4-2، على حساب تورينو العنيد في مباراة مثيرة.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 12، عن طريق جياكومو بونافنتورا، لكن بريمر يدرك التعادل لتورينو قبل نهاية الشوط الأول بهدف في الدقيقة 34.

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وخطف بريمر الهدف الثاني له ولتورينو في الدقيقة 71، وظن الجميع أن الضيوف انتزعوا بطاقة التأهل، إلا أن هاكان تشالهان أوغلو يدرك هدف التعادل للميلان في الوقت القاتل (90) ليفرض اللجوء إلى الوقت الإضافي.

أما في الشوط الثاني الإضافي، صعق الميلان ضيفه بهدفين متتاليين حملا توقيع كل من تشالهان أوغلو في الدقيقة 106، ثم النجم السويدي المخضرم زلاتات إبراهيموفيتش في الدقيقة 108.

وبهذا الانتصار، يلحق ميلان في المربع الذهبي بكل من نابولي الذي تأهل، الثلاثاء الماضي، على حساب لاتسيو، ويوفنتوس الذي بلغ نصف النهائي، الأربعاء الماضي، على حساب روما.