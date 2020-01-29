رياضة | قائد الأهلي مُعلقاً على مفاوضات الزمالك: مستحيل أن أترك النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الأهلي مُعلقاً على مفاوضات الزمالك: مستحيل أن أترك النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى وليد سليمان نجم الأهلي مفاوضات الزمالك معه من أجل ضمه وأكد أنه من المستحيل أن يترك الأهلي.

وقال سليمان في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"أتمنى التوفيق لصالح جمعه في الفترة المقبلة وانصحه بالتمسك بالفرصة الباقية له لأن إمكانياته كبيرة".

وأضاف :"علاقتي بالأهلي أكثر من مجرد عقد وهذا ما نوصله للاعبين الصغار ونحن نشجع الأهلي قبل أن نلعب له".

وتابع :"الزمالك نادي كبير ولم يفاوضني أحد للإنضمام له ومستحيل أن أترك الأهلي وعلاقتي محدودة بوسائل التواصل الإجتماعي".

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وأردف قائلا :"لم نتوج بأي بطولة حتى الآن هذا الموسم ونسير بخطى ثابتة في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي نسعى لتحقيقها ونتمنى تحقيق بطولة الدوري".

واستطرد قائلا :"دعم الجمهور لنا يمثل لنا 70 % وأتمنى أن يلحق رمضان صبحي بمباراة الهلال السوداني".

وواصل :"الخطيب أكد لنا أن الهدف الأساسي لنا هذا الموسم هو لقب أفريقيا".

وأكمل حديثه قائلا :"لم نحسم لقب الدوري حتى الآن والدوري مازال في الملعب لأنه مازال متبقي دور كامل وأتمنى تحقيق اللقب".

واختتم سليمان تصريحاته قائلاً :"ليس لدي مشكلة في المشاركة كبديل أو أساسي مع الأهلي".