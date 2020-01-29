رياضة | نجم الأهلي الشاب: اللاعبون الكبار سبب رحيلي عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي الشاب: اللاعبون الكبار سبب رحيلي عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح عمار حمدي نجم الأهلي والمعار إلى طلائع الجيش أنه انتقل إلى طلائع الجيش من أجل المحافظة على فرصته مع المنتخب الأوليمبي المشارك في أولمبياد طوكيو هذا العام.

وقال حمدي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"انتقلت إلى طلائع الجيش من أجل الحفاظ على فرصتي في المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو هذا العام".

وأضاف :"اللاعبون الكبار في الأهلي نصحوني بالانتقال إلى نادي آخر حتى احصل على فرصتي في المشاركة".

واختتم عمار تصريحاته قائلاً :"احلم بالعودة إلى الأهلي وفايلر أكد لي أنه من الصعب أن أشارك مع الفريق في الوقت الحالي".