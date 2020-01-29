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رياضة | المدرب التاريخي لمنتخب إسبانيا يتعجب من رحيل فالفيردي

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تعجب المدير الفني التاريخي لمنتخب إسبانيا ونادي الإسباني "فيسنتي ديل بوسكي" من رحيل مدرب فريق السابق إرنستو فالفيردي.

وصرح ديل بوسكي في مقابلة صحفية على هامش إفتتاح أحد المشروعات في إسبانيا، أوردتها صحيفة ماركا الإسبانية قائلاً: "أنا مندهش من القرار، لست في موقع المسئولية في برشلونة، لكنني متعجب من القرار".

وأضاف: "كان شيئاً سيئاً، أشعر بالأسف لحدوث هذا لشخص مثل فالفيردي، لم يقدره مسئولي برشلونة بالشكل المناسب".

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وواصل: "ظاهرة إقالات المدربين في منتصف الموسم بدأت تنتشر بشكل كبير، وفي أندية غير متوقع حدوث ذلك بها، رأينا ذلك مع أوناي إيمري مدرب أرسنال، وإرنستو فالفيردي".

وأتم: "رأينا ذلك في ، والأندية الإنجليزية معروفة دائماً بدعمها للمدربين أكثر من أندية ، هذا شئ مؤسف".

ويعد ديل بوسكي أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث حصد كبرى الألقاب في تاريخ اللعبة، بداية ببطولة ، مروراً بكأس العالم وكأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني.

وخسر فالفيردي موقعه في قيادة برشلونة بعد خسرة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتليتيكو مدريد مطلع العام الحالي، ليخلفه مواطنه كيكي ستين.

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