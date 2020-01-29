رياضة | نجم وادي دجلة يعلق على هدفه في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم وادي دجلة يعلق على هدفه في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد سعيد نجم وادي دجلة عقب التعادل الإيجابي مع الزمالك بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري بأن هدفه كان يتدرب عليه في تدريبات الفريق.

وقال سعيد في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : "الهدف الذي احرزته متعودين عليه في التمرين واحترمنا الزمالك وبذلنا كل ما في وسعنا".

وأضاف :"لو كنا نلعب بنفس المستوى منذ بداية الموسم كنا سنكون في مكان آخر".

واختتم سعيد تصريحاته قائلاً :"إدارة النادي محترمة ولديها ثقة في المدرب الذي يعلمنا الصبر أثناء اللعب والاستحواذ والحفاظ على الكرة أثناء المباريات ومتوسط أعمارنا من 20 عامًا إلى 22 عامًا".