رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 28 / 1 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 28 / 1 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 28 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها جاهزية الويلزي جاريث بيل نجم الفريق لمواجهة ريال سرقسطة غداً في كأس ملك إسبانيا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم ريال مدريد بديل كووزاوا في باريس سان جيرمان

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد تلقى عرضاً جاداً من باريس سان جيرمان للإنضمام إلى صفوفه في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأفاد برنامج التشرينجيتو الإسباني بأن إدارة باريس سان جيرمان تقدمت بعرض إلى البرازيلي مارسيلو من أجل ضمه إلى حديقة الأمراء لتعويض الرحيل المُحتمل للظهير الفرنسي لايفين كووزاوا فى يناير الحالي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن البرازيلي مارسيلو أصبح على مقاعد بدلاء ريال مدريد بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه الفرنسي فيرلاند ميندي بالإضافة إلى إعتماد زين الدين زيدان عليه بشكل أساسي فى الجهة اليسرى في المباريات. وأكد البرنامج الإسباني أن مستقبل مارسيلو مع ريال مدريد في الصيف المقبل يحيطه بعض الغموض خاصة وأن النادي سيستعيد ظهيره المغربي أشرف حكيمي المُعار إلى بروسيا دورتموند والذي يستطيع اللعب في الجبهة اليسرى أيضًا.

وأوضح البرنامج الإسباني أن مارسيلو دخل دائرة إهتمام عدة أندية إنجليزية للإنضمام لها في يناير الجاري أو الصيف المقبل على الترتيب.

وكشف البرنامج الإسباني أن مارسيلو لعب 13 مباراة مع ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الحالي في جميع المسابقات وصنع خلالهم أربع أهداف وأن عقد البرازيلي مارسيلو مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2022.

- كورتوا : كلنا حماس لمواصلة المنافسة من أجل جميع الألقاب

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني أن زملائه في الفريق كلهم متحمسون من أجل التتويج بجميع الألقاب الممكنة في الموسم الحالي.

وقال كورتوا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال مدريد :"أريد الفوز بكل شىء، نحن نناضل للفوز بجميع الألقاب الممكنة، لقد فزنا باللقب الأول ونريد التقدم خطوة جديدة فى كأس الملك وسنواصل تقديم الآداء الجيد فى الليجا. في نهاية فبراير المقبل يعود دوري أبطال أوروبا ضد منافس قوي، كلنا حماس لمواصلة المنافسة من أجل جميع الألقاب".

وأضاف :"أحاول التصدي لجميع الكرات الممكنة. كما أقول دائماً، المهم ليس فقط حارس المرمى أو المدافعين، نحن 11 في الملعب وإذا دافع الـ11 بشكل جيد لن نستقبل أهدافاً كثيرة".

وعن رحيل أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت الذي لقى حتفه مع نجلته جيانا بعد تحطم طائرته الهليكوبتر، اختتم كورتوا تصريحاته قائلاً:"لم أصدق الخبر عندما سمعته، أحب كرة السلة وبدأت بمتابعتها عندما كان الليكرز أبطالاً مع كوبي، إنه لاعب مدهش، إنه لاعب كان يثق بنفسه كثيراً، كان يستمتع باللعب وكان لديه روح مظفرة، سيتذكر الجميع أسطورته وقيمه".

- خبر سار لريال مدريد قبل مواجعة سرقسطة

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن تدريبات ريال مدريد التي أقيمت اليوم الثلاثاء شهدت مشاركة الويلزي جاريث بيل نجم الفريق وذلك قبل يوم واحد على مواجهة ريال سرقسطة في دور الستة عشر من بطولة كأس إسبانيا.

وأفادت وكالة الصحافة الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لن يُجبر النجم الويلزي الذي تدرب بنفس وتيرة زملائه على المشاركة في مباراة رياب سرقسطة لكي يتمكن من استعادة كامل لياقته.

وذكرت الوكالة الإسبانية أن جاريث بيل تعرض للإصابة في كاحله يوم الأربعاء الماضي أمام سالامانكا قبل أن يعود إلى التدريبات بشكل متدرج خوفاً من تعرضه إلى انتكاسة عضلية جديدة كما حدث في وقت سابق.

وأكدت الوكالة الإسبانية أن جاريث بيل سيكون جاهزاً في مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري أمام أتلتيكو مدريد.

وأشارت الوكالة الإسبانية إلى أنه من المنتظر أن يشارك جاريث بيل البالغ من العمر 28 عاماً في مران يوم الإثنين لكن عودته تأخرت لمدة 24 ساعة مما يعقد دخوله في قائمة ريال مدريد الاي ستواجه ريال سرقسطة في كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت الوكالة الإسبانية أن سبب عدم مشاركة جاريث بيل في مباراة يوم الأربعاء كان من أجل أن يكون جاهزًا لمباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل والمقرر إقامتها على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي.

- زيدان يكشف حالة هازارد ويعلق على الميركاتو الشتوي

صرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن البلجيكي إدين هازارد نجم الفريق ما زال يحتاج بعض الوقت حتى يتمكن من المشاركة في المباريات نافياً إمكانية انضمامه لقائمة الفريق التي ستخوض مباراة ريال سرقسطة في دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن هازارد كان تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن أثناء مباراة العودة لفريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي منذ شهرين وغاب عن جميع مباريات الملكي طوال الفترة الماضية وعلى الرغم من عودته إلى التدريبات لكنه ما زال غير جاهز حتى الآن.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة والذي صحيفة آس الإسبانية:"أفضل أن يكون جميع اللاعبين متاحين لدي خاصة عندما نتحدث عن لاعب مثل هازارد".

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وأضاف:"رغم أنه عاد للتدريبات لكنه ليس مع الفريق بعد، سوف نرى هذا الأسبوع ونقيم حالته".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"ليس صحيحاً أنني لا أحب الميركاتو الشتوي. حتى 31 الشهر، يمكن أن يحدث أي شيء، لدي فريق ولدي لاعبين وأريد أن أفعل كل شيء معهم وجميع الأندية تفعل نفس الشيء، إذا احتاجوا فإنهم يدخلون السوق وإن لم يحتاجوا يتوقفون عن الشراء".

- بشري سارة لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة سعيدة في تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة ريال سرقسطة يوم غد الأربعاء في دور الـ16 ببطولة الدوري الإسباني.

كشفت صحيفة الماركا الإسبانية، أن تدريبات ريال مدريد شهدت عودة الويلزي جاريث بيل للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأضافت: "بيل عاد بشكل طبيعي وشارك في تدريبات الفريق الصباحية اليوم قبل مواجهة ريال سرقسطة، بعدما عانى خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة".

- 7 لاعبين خارج قائمة ريال مدريد أمام ريال سرقسطة

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة فريق ريال سرقسطة يوم غد الاربعاء في دور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاءت قائمة ريال مدريد الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي

خط الوسط: كروس، مورديتش، فالفيردي، خاميس رودريغيز

خط الهجوم: بنزيمة، يوفيتش، لوكاس فاسكويز، إبراهيم دياز، فينسيوس جونيور، رودريغيو جوس

وشهدت القائمة استبعاد 7 لاعبين وهم إيسكو وهازارد وأسينسيو وماريانو دياز وكاسيميرو وميليتاو وجاريث بيل فيما استدعي زيدان إبراهيم دياز وفينسيوس جونيور ورورديغو جوس للقائمة.

- زيدان يعلق على أزمة سيتين في برشلونة.. ويحسم مصير 5 لاعبين

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مواقف بعض اللاعبين من المشاركة أمام ريال سرقسطة في اللقاء الذي يجمعهما مساء غد الأربعاء بدور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا.

ورد زيدان على سؤال بشأن إمكانية إراحة كاسيميرو أمام سرقسطة: “إنه لاعب مهم للغاية. أريد أن أستفيد إلى أقصى حد من الفريق الذي أمتلكه وهو جزء مهم للغاية. يلعب البعض أكثر من الآخرين وهذا شيء بالنسبة لي لن يتغير”.

وعلق زيدان على رحيل ماريانو دياز قائلا: “ماريانو غير متوفر ، لديه انزعاج. عندما يشعر بعدم الراحة الجسدية ، من الأفضل عدم المخاطرة به. لا أستطيع أن أخبرك بأي شيء آخر في الوقت الحالي. أنا متأكد من أنه لا يحب الخروج من الفريق ولا نحن".

وعن وجود أزمة في برشلونة تحت قيادة سيتين، قال زيدان: “كل شخص لديه مشاكله الخاصة. لقد حصلت على حلمي. نحن نعرف عملنا ، جميع المدربين ليس فقط برشلونة. نحن نعيش هكذا دائمًا ، نحن نعرف وضعنا ونتعامل معه. علينا أن ننظر إلى ما يهمنا. أستمر ولا شيء غير ذلك ”.

- أول تعليق من زيدان على أنباء الرحيل عن ريال مدريد

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن المواجهة التي تجمعه بنظيره ريال سرقسطة مساء غد الأربعاء بدور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا.

وتحدث زيدان عن عدم رغبته في التعاقد مع صفقات في الشتاء، قائلا: “هذا غير صحيح. يمكن أن يحدث أي شيء حتى اليوم المحدد. لدي فريقي. لدي أفضل لاعبي العالم. كل ما أريده هو تحقيق نتائج رائعة معهم. لذلك نحن لسنا مهتمين بالآخرين”.

وواصل: “محظوظ؟ الشيء الوحيد الذي يهمني هو هذا الفريق وأنا أحب هذه الوظيفة. متحمس للمجيء إلى هنا كل يوم والاستفادة القصوى من ذلك. لقد كنت هنا منذ 18 عامًا. أعرف ما يدور حول هذا النادي. هو مكان خاص.”

وعلق على أنباء رحيله عن ريال مدريد والشائعات التي يتم تداولها قائلا: “لا يهمني ما يقوله الناس أو يكتبونه. شاغلي الوحيد هو هذا الفريق والتأكد من إعطاء هذا الفريق نسبة 100٪. ثم يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون. قبل بضعة أشهر ، لم تكن النتائج مثالية وأنا تم انتقادي ، لذلك سيحدث هذا دائمًا. لا أهتم ، فقط العمل هو م يهمني. ”