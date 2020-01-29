رياضة | الجرايحي يحمي عرين بلدية المحلة في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجرايحي يحمي عرين بلدية المحلة في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد إبراهيم الجرايحي حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا، لصفوف فريقة السابق، بلدية المحلة، قبل أيام قليلة من غلق باب القيد الشتوي، بدوري القسم الثاني.

وكان بلدية المحلة قد حصل على توقيع الجرايحي قادما من نادي سيراميكا كليوباترا وتمت إعارته لنادي بيلا في بداية الموسم ليعود بداية من الدور الثاني للمشاركة مع الفريق.

وشارك اللعب مع بيلا في مباراة وادي دجلة في كأس مصر، ولعب الجرايحي للمصري البورسعيدي وسماد أبوقير وسيراميكا ويبلغ من العمر ٢٥ عام.

وقد عاد الجرايحي إلى صفوف البلدية، بعد رحيل عصام سعد حارس المرمى للنصر القاهري.

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وبذلك يكون مركز حراسة المرمى في بلدية المحلة يتكون من مؤمن جابر، حمادة الشرنوبي حباشه، إبراهيم الجرايحي.

وكان بلدية المحلة قد تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية مع محمود صلاح، وأكثم سمير، وعبد العزيز ابراهيم.

يذكر أن بلدية المحلة قد تعاقد في بداية الموسم مع ١٠ لاعبين لتدعيم صفوفه وهم :

إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، وحسام زين ظهير أيمن الجونه، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة

ويحتل الفريق المركز السابع في المجموعة برصيد ١٩نقطة بفارق ٧ نقاط عن فاركو المتصدر برصيد ٢٦ نقطة.