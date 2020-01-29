رياضة | عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصاعدت أزمة صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الإدارة في الساعات الماضية وقبل ساعات من غلق باب فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

وخرج صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر منذ توليه المهمة رسمياً عقب رحيل مارتن لاسارتي.

وأعلن السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عدم رغبته في وجود صالح جمعة ضمن الفريق الأحمر وفتح الباب أمام رحيله في الميركاتو الشتوي.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعطى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر تعليمات مشددة بسحب جواز سفر صالح جمعة من قبل إداري الفريق وعدم منحه للاعب بأي حال من الأحوال حتى لا يهرب إلى الخارج كما حدث مع عصام الحضري عند انتقاله إلى سيون السويسري.

ويخشى النادي الأهلي من رحيل صالح جمعة وهروبه إلى الخارج في الأيام القادمة خاصة بعد انقطاعه عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوع في الفترة الماضية.

ويخطط النادي الأهلي للإبقاء على صالح جمعة في الفريق حتى لو لم يرحل على سبيل الإعارة خوفاً من الانتقال إلى نادي الزمالك الغريم التقليدي رداً على التعاقد مع محمود كهربا.