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رياضة | سر فشل مفاوضات برشلونة مع الصفقة المنتظرة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سر فشل برشلونة في التعاقد مع رودريغو مورينو مهاجم فريق فالنسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لمراسل شبكة قنوات بي إن سبورت أشرف بن عياد الذي قال: برشلونة لم يتوصل لاتفاق مع فالنسيا في صفقة التعاقد مع مورينو في يناير الجاري.

واضاف: سبب فشل المفاوضات هو عدم قدرة برشلونة على تلبية مطالب نادي فالنسيا المادية بعد طلب 60 مليون يورو.

واشار بن عياد إلى أن برشلونة لم يستطيع  تلبية طلبات فالنسيا، النادي كان يريد رودريغو كخيار بالأساس لتعويض سواريز خلال إصابته، المفاوضات لم تصل الى طريق إيجابي بالنسبة للطرفين.

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