رياضة | سر فشل مفاوضات برشلونة مع الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر فشل مفاوضات برشلونة مع الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سر فشل برشلونة في التعاقد مع رودريغو مورينو مهاجم فريق فالنسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لمراسل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية أشرف بن عياد الذي قال: برشلونة لم يتوصل لاتفاق مع فالنسيا في صفقة التعاقد مع مورينو في يناير الجاري.

واضاف: سبب فشل المفاوضات هو عدم قدرة برشلونة على تلبية مطالب نادي فالنسيا المادية بعد طلب 60 مليون يورو.

واشار بن عياد إلى أن برشلونة لم يستطيع تلبية طلبات فالنسيا، النادي كان يريد رودريغو كخيار بالأساس لتعويض سواريز خلال إصابته، المفاوضات لم تصل الى طريق إيجابي بالنسبة للطرفين.