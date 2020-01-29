رياضة | من "موزة" باسم مرسي لـ"شاي" كارتيرون.. أغرب "تقاليع" اللاعبين والمدربين على "دكة البدلاء" بالملاعب المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "موزة" باسم مرسي لـ"شاي" كارتيرون.. أغرب "تقاليع" اللاعبين والمدربين على "دكة البدلاء" بالملاعب المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الزمالك على تناول "الشاي" خلال أحداث مباراة فريقه ضد وادي دجلة والتي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "السلام" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ورصدت عدسات الكاميرات كارتيرون أثناء وقوفه بالمنطقة الفنية لإعطاء التعليمات للاعبي الزمالك ممسكًا بكوب بلاستيك من "الشاي" يتناوله أثناء سير المباراة، في لقطة غريبة أثارت دهشة واستغراب متابعي المباراة.

وشهدت العديد من مباريات الكرة المصرية في السنوات الماضية العديد من الوقائع الغريبة والطريفة من اللاعبين أو المدربين على "دكة البدلاء" والتي وضعت أصحابها في مرمي الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز اللقطات الغريبة والطريقة على "دكة البدلاء" في مباريات الكرة المصرية:-

- "شاي" فييرا:

مدرب الزمالك السابق البرتغالي "فييرا" كان أحد أبرز أبطال اللقطات الغريبة على مقاعد البدلاء بالملاعب المصرية بعدما ظهر يتناول كوب من "الشاي" أثناء مباراة جمعت بين الزمالك واتحاد الشرطة بالدوري الممتاز موسم 2012 – 2013.

- "قطرة" حمادة طلبة .. و"شاي بلبن" محمد صلاح:

شهدت مباراة الزمالك مع وادي دجلة بالدوري الممتاز عام 2014 لقطة غريبة من حمادة طلبة لاعب الأبيض السابق أثناء قيامه بوضع "قطرة للعين" أثناء جلوسه على مقاعد بدلاء الزمالك.

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وفي نفس المباراة ظهر محمد صلاح مدرب الزمالك وقتها ضمن الجهاز الفني للبرتغالي "باتشيكو" وهو يتناول كوب "شاي بلبن" وبرر ذلك بأنه كان صائمًا، وتناوله ليفطر به حتي انتهاء المباراة.

- "مصاصة" عصام الحضري:

في مباراة أخري جمعت بين الزمالك ووادي دجلة بالدوري الممتاز عام 2015 ظهر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق بـ"مصاصة" أثناء دخوله ملعب المباراة.

- "موزة" باسم مرسي:

التقطت عدسات الكاميرات لقطة طريفة للاعب الزمالك شوقي السعيد يُأكل زميله باسم مرسي "موز" أثناء جلوسهما على دكة بدلاء الفارس الأبيض خلال مباراته ضد رينجرز النيجيري في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017.

- "عسل" شوقي السعيد:

ظهر شوقي السعيد مدافع الزمالك السابق أثناء تناوله العسل على دكة بدلاء فريقه خلال مباراة الأبيض ضد كابس يونايتد الزامبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2017.

- "موبايل" ثنائي المنتخب الأوليمبي:

تعرض الثنائي صلاح محسن ورمضان صبحي لانتقادات عنيفة بعدما ظهر اللاعبان على دكة البدلاء المنتخب الأوليمبي أثناء مباراة ودية ضد منتخب السعودية، أثناء انشغالهما بـ"الهواتف المحمولة" دون التركيز في المباراة.