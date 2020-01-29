رياضة | أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 25 يناير 2020.. أحداث مثيرة داخل البلوجرانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 25 يناير 2020.. أحداث مثيرة داخل البلوجرانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء 28 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع خسارة الفريق من فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 28 - 1 - 2020 :-

- تفاصيل بيع نجم برشلونة لصفوف روما

أكد ‏راديو كاتالونيا الاسباني المقرب من نادي برشلونة عن اتفاق النادي الكتالوني مع نظيره نادي روما الإيطالي لإنتقال اللاعب كارليس بيريز لصفوف النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأضاف الراديو الاسباني الشهير أن هناك اتفاق بين ادارة البارسا ونادي روما الإيطالي على نقل كارليس بيريز بمبلغ قدره 13 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بدون خيار اعادة شراء للبارسا ولكن للبارسا أفضلية شراء اللاعب اذا طابق العرض المقدم للاعب من نادي آخر، في حال أراد روما بيع اللاعب في المستقبل.

- صفقة تبادلية مفاجأة بين برشلونة وفالنسيا

أشارت تقارير إسبانية حسب ‏ESPN، إن في برشلونة يخططون للانقضاض على برونو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونه البرتغالي ليتم تضمينه ضمن صفقة رودريجو، ويذهب إعارة لفالنسيا حتى نهاية الموسم، حيث أن خورخي مينديز وكيل اللاعب يلعب دور مهم في الصفقة حيث لديه علاقات جيدة مع اللاعب برونو، ‏ويضغط برشلونة في الساعات الماضية من اجل رودريجو، ومازال هناك اختلاف مع فالنسيا حول طريقة النقل، ويرغب برشلونة في إعارة وإلزام شراء في الصيف، ولكن فالنسيا يفضلون البيع الان وعدم الانتظار للصيف.

- بديل سواريز المنتظر يظهر في برشلونة

ذكرت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، أن رودريجو مورينو ذهب رفقة زميليه ياسبر سيليسن وفاييخو إلى برشلونة اليوم لمتابعة إصاباتهم في عيادة الطبيب رامون كوجات، وجاءت زيارة رودريجو، سيليسن وفاييخو لعيادة الطبيب رامون كوجات، بناء على توصية من ناديهم فالنسيا، في حين يراقب برشلونة التقارير الطبية الخاصة بركبة المهاجم الإسباني.

- تفاصيل صفقة برشلونة الجديدة.. صفعة كتالونية للشياطين الحمر

وفقا لـ "FootballEspana" فإن برشلونة مفاوضات متقدمة مع سبورتنج لشبونة للتعاقد مع برونو فرنانديز بموجب عقد مدته خمس سنوات، وأشارت التقرير إلى أن برشلونة سيعلن التعاقد مع برونو فيرنانديز ثم سيتم إعارة اللاعب إلى فالنسيا حتى الصيف، الجانب الكاتالوني متقدم بشكل كبير على مانشستر يونايتد في المفاوضات.

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- موسى واجي مفتاح برشلونة لحسم الصفقة المنتظرة

وفقاً لصحيفة ماركا الإسانية، فإن إدارة الخفافيش تطلب مبلغ 60 مليون يورو، مقابل التخلي عن خدمات رودريجو لبرشلونة في يناير الجاري، وأضافت الموندو، أن إدارة برشلونة تسعى لضم اللاعب بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إدراج بند أحقية الشراء مقابل مبلغ متفق على مع فالنسيا، ويحاول فريق برشلونة إدارج ظهيره السنغالي الدولي موسى واجي ضمن الصفقة، طمعاً في تخفيض القيمة المالية لرودريجو، بعد أن رفضت إدارة فالنسيا المهاجم الشاب أبيل رويز.

- مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

حسب ما أكدت صحيفة " سبورت " الكتالونية فإن البلوجرانا قد تواصلوا مع وكيل اللاعب لحسم الصفقة في الشهر الجاري لكن الموضوع أصبح مستحيلًا، ورفض النيراتزوري التفاوض مع برشلونة من الأساس في ظل تمسكهم بالحصول على لقب الكالتشيو الموسم الجاري ما يجعل ميسي غاضب للغاية حول الطريقة التي يدير بها مجلس الإدارة ملف الإنتقالات.

- برشلونة يضع الرتوش الأخيرة لضم صفقة الميركاتو الشتوي

وفقاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" ان برشلونة قام بعرض ثنائي الفريق موسى واغي أو أبيل رويز على ادارة فالنسيا لأجل إقناعها في إتمام الصفقة قبل نهاية الميركاتو الشتوي ، الجمعة المقبلة، وأوضحت الصحيفة ان فالنسيا استقر على الحصول على خدمات الظهير السنغالي موسى واغي، في إطار حاجته لتدعيم الجهة اليمنى، في حين ان اللاعب يفضل الاستمرار في الدوري الاسباني على ان يذهب الى نيس الفرنسي.

- تعثر صفقة مورينو

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن صفقة انتقال مورينو مهاجم فالنسيا إلى برشلونة توقفت بسبب رفض برشلونة لمطالب الخفافيش.

- الاتجاه إلى ضم نجم أياكس

قالت صحيفة سبورت الإسبانية، أن برشلونة يتفاوض للتعاقد مع تاديش العلاقة بين اياكس والبارسا جيدة.