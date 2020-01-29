رياضة | اتحاد جدة يضم لاعب مانشستر سيتي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يضم لاعب مانشستر سيتي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي اتحاد جدة السعودي عن انتقال الإيفواري ويلفريد بوني، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن انتقالات الشتاء الجارية.

ووقع اللاعب الايفواري في حضور أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة بعقد يمتد إلى عام ونصف، مساء اليوم الثلاثاء.

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لم تكن هذه التجربة الأولى للاعب الايفواري في الملاعب العربية، فقد كانت لديه تجربة عربية واحدة في نادي العربي القطري، الموسم الماضي 2018-2019.

وقد لعب ويلفريد روني صاحب الـ31 عامًا في عدة أندية إنجليزية منها ستوك سيتي ومانشستر سيتي، وسوانزي سيتي.

جدير بالذكر أن المهاجم الايفواري ويلفريد بوني شارك الموسم الماضي في 14 لقاء وسجل 6 أهداف، مع فريقي سوانزي سيتي والعربي القطري.