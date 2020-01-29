رياضة | أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 28 يناير العديد من الأخبار الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أهمها السقوط من جديد في الدوري وموقف الفريق النهائي من القيد وموعد مباراة الأبيض القادمة وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يسقط من جديد في الدوري على يد وادي دجلة

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي الزمالك ونظيره نادي وادي دجلة بالتعادل الإيجابي منذ قليل بهدف لكل فريق اليوم الثلاثاء 28 يناير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

موقف الزمالك من القيد الجديد

يرغب مسئولو نادي الزمالك في تغيير نظام القيد خلال الموسم المقبل بعد الأزمة التي حدثت في الفترة الماضية خلال انتقالات الشتاء.

وقررت إدارة الزمالك التقدم بطلب رسمي وحشد أكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية للوقوف مع الزمالك في نفس الموقف والمطالبة بإلغاء الاستبدال بشكل نهائي والعودة إلى النظام القديم وعدم وجود عدد محدد من الصفقات في ميركاتو الشتاء لإتاحة الفرصة لضم أكبر عدد من اللاعبين.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

كارتيرون يكشف سر تعادل الزمالك أمام دجلة

Advertisements

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن فريقه لم يكن في كامل تركيزه اليوم امام دجلة، مشيرا إلى ان التعادل مع مازيمبي الكونغولي الجمعة الماضية ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا كان محبط.

وتابع كارتيرون في المؤتمر الصحفي "كنا نأمل في تحقيق الانتصار أمام مازيمبي وخرجنا من اللقاء محبطين ولم نحقق الانتصار في مواجهة اليوم".

وأكمل "لم نكن في كامل تركيزنا خلال لقاء اليوم، وبذلنا مجهود كبير في اللقاء أمام مازيمبي وأثر على اللاعبين في مواجهة اليوم".

رد فعل مفاجئ من فرجاني ساسي عقب استبداله في مباراة الزمالك ودجلة

قام التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بمغادرة ملعب ستاد القاهرة الدولي عقب تبديله خلال مواجهة الزمالك أمام وادي دجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وغادر فرجاني الملعب إلى غرفة خلع الملابس مباشرةً بدلا من ان يتوجه إلى مقاعد البدلاء الموجودة في ستاد القاهرة الدولي.

ترتيب الزمالك بالدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أول أغسطس يوم السبت القادم 1 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.