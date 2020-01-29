رياضة | برشلونة يوقف المفاوضات مع مورينو ويتجه لصفقة مدوية

وجاء قرار برشلونة بإيقاف المفاوضات مع فالنسيا بعدم التعاقد مع رودريغو مورينو بسبب مطالب فالنسيا المادية بعدما طلب 60 مليون يورو نظير رحيل اللاعب عن الميستايا.

وعلى الفور اتجه برشلونة نحو التعاقد مع الصربي تاديتش مهاجم فريق أياكس الهولندي لتعويض فشل النادي في التعاقد مع رودريغيو مورينو.

ومن المنتظر وصول وكيل أعمال تاديتش خلال الساعات القادمة لمدينة برشلونة للتفاوض مع إدارة النادي حول بنود الصفقة علماً بأن هناك احترام متبادل من جانب إدارة الناديين وهو أمر مهم قد يسهل اتمام الصفقة قبل يوم الجمعة المقبل.