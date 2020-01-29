رياضة | متوهج محليًا وافريقيًا.. أرقام مصطفي محمد مع الزمالك بالموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متوهج محليًا وافريقيًا.. أرقام مصطفي محمد مع الزمالك بالموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مصطفي محمد مهاجم الزمالك تألقه مع فريقه بالموسم الحالي، وسجل هدفًا وقاد الفارس الأبيض للتعادل مع وادي دجلة 1 / 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

وجاء هدف مصطفي محمد في شباك وادي دجلة بالدقيقة 15 ليرفع رصيد أهدافه بالدوري الممتاز بالموسم الحالي لـ 5 أهداف ليحتل المركز الخامس في قائمة ترتيب هدافي المسابقة المحلية هذا الموسم، والتي يتصدرها عبد الله سعيد نجم بيراميدز برصيد 12 هدفا.

ماذا قدم مصطفي محمد مع الزمالك؟

لعب مصطفي محمد 12 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، ونجح في احراز 5 أهداف، وذلك في إجمالي دقائق لعب 903 دقيقة لعب.

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كما خاض المهاجم الشاب 9 مباريات مع الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل 6 أهداف كما صنع هدف وحيد.

وساهم مصطفي محمد برفقة زملائه في تأهل الفارس الأبيض لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل فريقه المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط خلف فريق مازيمبي متصدر الترتيب برصيد 11 نقطة.

ترتيب الزمالك في الدوري بعد التعادل مع دجلة:

بعد التعادل مع وادي دجلة ارتفع رصيد الزمالك لـ 25 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بـ 36 نقطة، والمقاولون الثاني بـ32 نقطة.

بينما وصل رصيد وادي دجلة إلي 14 نقطة ويحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري.