الامارات | نادي الشارقة يستضيف معسكر التايكواندو الدولي بمشاركة 5 دول

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة يستضيف معسكر التايكواندو الدولي بمشاركة 5 دول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، المهندس سليمان الهاجري، شكره لمجلس إدارة النادي، برئاسة محمد بن هندي، على استضافة معسكر التايكواندو الدولي الذي يقيمه النادي بمشاركة أندية ومنتخبات وأكاديميات من خمس دول، هي: روسيا، كازاخستان، أوزبكستان، الأردن والسعودية، علماً بأن هذا المعسكر يقام سنوياً، ويأتي هذه السنة بمشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف الأعمار، ويقام بصالة التدريبات بملعب النادي في منطقة سمنان.

وأثنى الهاجري على الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الشارقة الرياضي، في نشر الألعاب الفردية بالإمارة، وإسهامه في التطور الذي شهدته الألعاب.

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وقال الهاجري في تصريحات صحافية، خلال زيارة للمعسكر بحضور أعضاء الإدارة: عبدالرحمن المليحي وناصر بن عاشور وحميد شامس، إن: «الرياضة جسر محبة وتواصل بين الشعوب، وليس لها حدود، وهي قيمة من قيم التسامح والسلام في العالم، والإمارات دولة تسامح، وتعتز بعلاقتها الطيبة مع الجميع».

ورحب الهاجري بضيوف الدولة، متمنياً لهم إقامة سعيدة على أرضها الطيبة، مضيفاً أن رياضة التايكواندو تجسد هذه القيم، حيث يتقبل فيها اللاعب الخاسر الهزيمة، ولا تنتهي المباراة إلا إذا تصافح اللاعبان قبل مغادرة الملعب.

وأضاف: «الاستحقاقات المقبلة تتطلب بذل جهد أكبر، والعمل بروح الفريق والاستفادة من كل دقيقة، تنتظركم بطولات في غاية الأهمية، ويجب عليكم التحلي بالعزيمة والصبر والأخلاق الرياضية، والتركيز في التدريبات لتحقيق أفضل النتائج».\