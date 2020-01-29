الامارات | 1.2 مليون درهم إجمالي إشغال 2200 غرفة فندقية في «سلة دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليون درهم إجمالي إشغال 2200 غرفة فندقية في «سلة دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس شركة «سما» المالكة لحقوق بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عوض سامي، أن النسخة 31 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة حالياً على صالة نادي شباب الأهلي، حتى الأول من فبراير المقبل، بمشاركة 11 من نخبة منتخبات وأندية القارتين الآسيوية والإفريقية، وراء تحقيق نسب أشغال بلغت 100% في خمسة فنادق، بإجمالي 2200 ليلة فندقية على مدار الأيام الـ10 للبطولة، بإجمالي 1.21 مليون درهم.

وقال سامي لـ«الإمارات اليوم»: «إن اللجنة المنظمة للبطولة وشركة (سما) تشرفان على تلبية رغبات الأندية والمنتخبات المشاركة على صعيد توفير أنسب الأسعار وتأمين حجوزات الفنادق، قبل أن تتولى الشركات الراعية للفرق والمنتخبات بتحمّل كلفة الإقامة في الفنادق، التي بلغ إجماليها 2200 ليلة فندقية، بمعدل سعر الليلة البالغ 550 درهماً، ليصل إجماليها إلى 1.21 مليون درهم».

وأضاف: «عملت اللجنة المنظمة، منذ نهاية الصيف الماضي، على التواصل مع الفنادق، خصوصاً القريبة من مقر البطولة، ومن ثم التفاوض معها قبل التوصل بشكل نهائي إلى الأسعار الأنسب والأقل، مع الأخذ في الحسبان أن الغرف الفندقية لم تقتصر على اللاعبين فحسب، بل الإداريين والمدربين وضيوف البطولة».

وأضاف: «تشكل نسبة الإشغال الفندقي 85% من إجمالي الوفود، خصوصاً أن اللجنة المنظمة وشركة (سما) تحملتا نفقات 15% من الوفود، خصوصاً كبار الزوار».

وتابع: «تعمل اللجان كافة على مدار الساعة لتأمين وصول الوفود من المطار وحتى الفنادق، إضافة إلى توفير المواصلات على مدار أيام البطولة».

وأشار سامي إلى الأهمية التي تحظى بها بطولة دبي، وقال: «تحرص أندية في القارتين الآسيوية والإفريقية على وجودها المستمر في هذه البطولة، التي تعدّ الأعرق والأكثر استمرارية على صعيد قارة آسيا، ولعل من أبرزها الرياضي اللبناني، حامل الرقم القياسي من حيث الألقاب البالغة سبعة، والساعي في ظهوره العاشر للمنافسة على اللقب الثامن».

واستطرد بقوله: «الخبرات الطويلة المكتسبة في تنظيم هذه البطولة، كانت وراء القدرة على تقديم الأفضل لها، ليس على صعيد تأمين الوفود المشاركة فحسب، بل لتطال كل النواحي التنظيمية، من أبرزها الحرص الدائم على وجود الجمهور (فاكهة البطولة)، وهو الذي يدفعنا دائماً إلى وجود أندية تتمتع بجمهور جاليات يعشق كرة السلة، ومنها الحرص الدائم على وجود الأندية السورية واللبنانية والفلبينية».

جدول مباريات اليوم

الساعة: 15:00

المجموعة: A

الفريقان: هوبس اللبناني X

الجامعة الأميركية في دبي

الساعة: 17:00

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المجموعة: A

الفريقان: سلا المغربي X

الوثبة السوري

الساعة: 19:00

المجموعة: B

الفريقان: المنتخب الوطني X

الاتحاد السوري

اللجنة المنظمة تحتفي بالوفود

تحتفي اللجنة المنظمة العليا، في الواحدة من ظهر اليوم، بوفود النسخة 31، بإقامة حفل غداء في منطقة الخوانيج بدبي، في تقليد سنوي تتبعه اللجنة المنظمة لإبعاد الوفود عن ضغط المباريات، بجانب توطيد أواصر العلاقات خصوصاً بين الأندية العربية.

المنتخب الوطني يطلب الانتصار الثاني والمركز الثالث

يسدل الستار، اليوم، عن دوري مجموعات النسخة 31 للبطولة، ويتحدد من خلالها هوية الفرق الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائي، على أن تقام، اليوم، ثلاث مباريات لحساب الجولة السابعة، تستهل الأولى في الثالثة عصراً بلقاء هوبس اللبناني والجامعة الأميركية في بيروت.

ولحساب المجموعة الأولى ذاتها يدافع سلا المغربي في لقاء الوثبة السوري عن وصافة فرق المجموعة والارتقاء للنقطة السابعة، فيما يبحث الوثبة عن فرصته الأخيرة للبقاء ضمن الأربعة الكبار.

وتستكمل المباريات، في السابعة مساءً، بلقاء وحيد للمجموعة الثانية، يجمع المنتخب الوطني والاتحاد الحلبي، في مباراة يطلبها «الأبيض» بشعار الانتصار الثاني وبلوغ النقطة السادسة التي ستتيح له البقاء في المركز الثالث، وتجنب مواجهة الرياضي في دور الثمانية، فيما يسعى الاتحاد الحلبي صاحب رصيد النقاط الثلاث إلى انتصاره الأول في البطولة.