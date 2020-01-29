الامارات | 3 ملايين درهم عائد تذاكر «السوبر المصري» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين درهم عائد تذاكر «السوبر المصري» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد فضل، المكلف ملف مباراة السوبر المصري، المقررة إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي 20 فبراير المقبل، عن بنود الاتفاق المبرم مع مجلس أبوظبي الرياضي بهذا الخصوص، والمكاسب التي تحققت للجانب المصري، مشيراً في تصريحات صحافية، أمس، إلى أن عائد تذاكر المباراة سيصل إلى ثلاثة ملايين درهم إماراتي. وقال فضل إن مجلس أبوظبي سيتحمل عبء بنود كثيرة كانت تتحمل نفقاتها الشركة الراعية في النسخ السابقة، وفي مقدمتها تذاكر الطيران، والإقامة، وملاعب التدريب، والانتقالات الداخلية، حيث ارتفع العدد المسموح به لكل فريق إلى 50 عضواً، من بينهم 20 تذاكرهم في درجة رجال الأعمال، بدلاً من 40 من بينهم سبعة في درجة رجال الأعمال، إضافة إلى إيجار ملاعب التدريب، والانتقالات الداخلية، إذ تم تخصيص لكل بعثة ثلاث سيارات ليموزين وحافلة مكيفة، إضافة إلى نقل المهمات من خلال عربة خاصة، فيما زاد الاتفاق من حجم بعثة الاتحاد المصري إلى 35 فرداً. وأضاف أن المجلس سيتحمل تنظيم المباراة بالكامل، وتركيب وطباعة الإعلانات داخل الملعب وخارجه، وتكاليف تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، وطاقم الحكام الأجنبي الذي سيتم اختياره بمعرفة لجنة الحكام المصرية.

وأضاف المشرف على ملف المباراة أن المجلس سيتحمل أيضاً نفقات الاحتفال الفني الذي سيسبق المباراة. يذكر أنه سبق أن تم تنظيم كأس السوبر المصري في أكثر من مناسبة بالإمارات.

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«أبوظبي الرياضي» سيتحمل عبء بنود كثيرة كانت تتحمل نفقاتها الشركة الراعية في النسخ السابقة.