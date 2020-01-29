الامارات | أول محترفة في العين: طموح اللاعبات لا يختلف بعد الزواج

شكرا لقرائتكم خبر عن أول محترفة في العين: طموح اللاعبات لا يختلف بعد الزواج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت اللاعبة التونسية، مروة الهادي، التي تعد أول لاعبة أجنبية في صفوف فريق سيدات العين لكرة القدم، أنها تطمح إلى تقديم كل خبراتها، التي اكتسبتها خلال مسيرتها كلاعبة كرة قدم، لمساعدة «الزعيم» على تحقيق الألقاب، مشيرة إلى أن الطموحات في كرة القدم لا تختلف بين الرجال والنساء، وأن الجنسين يكون لديهما الدوافع نفسها، وهي تحقيق الأحلام المشروعة.

وأشارت مروة لـ«الإمارات اليوم» إلى وجود عدد من اللاعبات المحترفات في دوري السيدات الإماراتي لكرة القدم، وقالت: «حالياً هناك مجموعة كبيرة من المحترفات، وعلى سبيل المثال فقط هنا في فريق العين تلعب مواطنتي، صابرين مامي، وهي قائدة المنتخب التونسي، بالنسبة لي فخورة بأن أكون في فريق بحجم نادي العين».

وحول طريقة المفاوضات التي أدت إلى تعاقدها مع العين، قالت اللاعب التونسية مروة الهادي: «وصلت إلى أبوظبي وأصبحت مدربة لياقة بدنية، وحينما سمعت بانطلاقة بطولة السيدات ورغبة نادي العين في تكوين فريق، تواصلت مباشرة مع المسؤولين، أخبرتهم برغبتي في الانضمام لـ«الزعيم»، لقد رحبوا بي وخضعت للاختبارات، وبعدها تم ضمي مباشرة».

وأشارت الهادي إلى أن شغفها بالرياضة كان كفيلاً بأن يجعل حياتها تدور في فلك الرياضة، وهو ما جعلها تنتقل لصفوف العين، وقالت: «بحكم عملي مدربة لياقة فإنني أعيش في أبوظبي، ومن الرائع أن أتعاقد مع الزعيم، بالتأكيد هي فرصة جيدة، وعلي أن أحاول التوفيق بين عملي ومهمتي الجديدة مع الفريق».

وتعليقاً على الصعوبات التي يمكن أن تواجهها في بداية مشوارها الاحترافي مع العين، قالت اللاعب التونسية مروة الهادي: «من أصعب المواقف التي يمكن أن تواجه المرأة كيفية التوفيق بين الحياة المهنية والرياضية، لكن إذا كان الشخص يحب ممارسة الرياضية فعليه أن يدافع عن حلمه بالموازاة مع حياته العملية، بالتأكيد التركيز في العمل أمر مطلوب».

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ورداً على سؤال عما إذا كانت حياتها يمكن أن تصبح أكثر صعوبة بعد الزواج، قالت: «كما قلت، من يحب ممارسة الرياضة عليه أن يدافع عن حلمه، وحبي للرياضة لن يوقفني شيء عنه، صحيح هناك مسؤوليات تترتب على المرأة بعد الزواج، لكن يمكنها أن تخصص وقتاً لحياتها الخاصة وتحقيق طموحاتها».

وأضافت في تعليقها على الفرق بين حياة اللاعبة واللاعب بعد الزواج: «ما يمكنني قوله هو أن المرأة لا تقل عن الرجل في شيء على الإطلاق، هما متساويان في كل شيء، خصوصاً في الطموح، وهذا الطموح في تقديري لا يختلف بعد الزواج لأنه أمر مشترك في الجنسين».

ختام بطولة العين للسيدات اليوم

يسدل الستار، اليوم، على بطولة نادي العين لكرة القدم للسيدات، بمواجهتين من العيار الثقيل، إذ تشهد المباراة الأولى لقاء ساخناً بين العين وسوبر سوكر البحريني، في الساعة 4:15، بينما تجمع المواجهة الثانية بين منتخب الإمارات (تحت 19 سنة) أمام شعلة الشرقية السعودي.

التعاقد مع الزعيم فرصة جيدة، وأحاول التوفيق بين عملي ومهمتي الجديدة مع الفريق.