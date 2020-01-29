الامارات | «الشارقة الرياضي» يطلق «ثنائيات كرة الطائرة» بمشاركة 97 لاعباً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يطلق «ثنائيات كرة الطائرة» بمشاركة 97 لاعباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس الشارقة الرياضي منافسات ثنائيات كرة الطائرة فئة الصغار، بمشاركة 11 مدرباً و97 لاعباً من ستة أندية، هي: البطائح والذيد ومليحة والمدام وكلباء وخورفكان، في صالة نادي مليحة الرياضي، مرحلة أولى، وتستمر فعاليات المنافسات حتى أبريل المقبل، من خلال ست مراحل، بهدف اكتشاف قدرات وكفاءات اللاعبين، وحصر الموهوبين منهم.

وقال بيان صحافي: «تنظم المرحلة الثانية يوم 22 فبراير المقبل، بصالة نادي المدام، فيما تقام المرحلة الثالثة يوم السابع من مارس المقبل بصالة نادي كلباء، على أن تقام المرحلة الرابعة يوم 21 مارس على صالة نادي المدام، والمرحلة الخامسة في الثاني من أبريل المقبل، بصالة نادي خورفكان، وتختتم يوم 11 أبريل بالمرحلة السادسة والأخيرة التي ستقام في صالة نادي مليحة، حيث سيكون هناك حفل تكريم وتتويج بالكؤوس والميداليات للفائزين».

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى الحزامي، أن «مثل هذه المنافسات تتيح الفرص للمدربين لاكتشاف أكبر عدد من المواهب، من واقع مشاركة اللاعبين بشكل كامل في هذه المنافسات، ما يبرز القدرات والإمكانات بشكل كبير، وينعكس في النهاية على تميز المنافسة من ناحية المستوى الفني وتحقيق الأهداف المرجوة، تحت إشراف خبراء الألعاب والمدربين بالأندية، لرفع القدرات الفنية وتقديم مجموعة واعدة من المواهب للمستقبل، بحيث تستفيد الأندية من صقل مهارات اللاعبين».