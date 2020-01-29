الامارات | خورفكان يطلب الانتصار الأول في حضور «الملك»

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يطلب الانتصار الأول في حضور «الملك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع فريق خورفكان لتحقيق فوز طال انتظاره في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، عندما يلتقي الشارقة عند الثامنة من مساء اليوم في استاد خالد بن محمد، ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي، في مواجهة صعبة على الطرفين يبحث من خلالها «الملك» عن استعادة النتائج الإيجابية بعد أربع خسائر متتالية تعرض لها أمام الظفرة والوحدة وعجمان وشباب الاهلي، بالمقابل يبحث خورفكان عن الفوز الاول له في الموسم الحالي كنتيجة حتمية لتجديد آماله في البقاء.

وسيستفيد الشارقة من إقامة المباراة على ملعب الانتصارات الذي فاز به بلقب الدوري في الموسم الماضي، والذي اختاره خورفكان ملعباً له في مباراة اليوم لحين الانتهاء من صيانة ملعبه.

ويتفق مدربا الفريقين على صعوبة المباراة وأهميتها في آن واحد، حيث يدرك مدرب خورفكان، الصربي غوران توفيتدزيتج، أن ظروف الفريق الحالية أفضل من السابق بعد تعاقد شركة كرة القدم مع محترفين أجانب قادرين على تسجيل الاهداف المطلوبة، ويجيدون تنفيذ اللمسة الأخيرة امام المرمى، لكنه يرى أن هوية المباراة ستكون انطلاقاً من الدفاع القوي لتجنب قوة هجوم الشارقة. وأكد في مؤتمر صحافي أن فوز فريقه اليوم مرهون بضرورة عدم ارتكاب الاخطاء الفردية التي تسببت بخسارته معظم مبارياته، ومنها المباراة الاخيرة أمام العين بثلاثية نظيفة على الرغم من أن الفريق قدم أداء لافتاً للنظر، مشيراً إلى أنه على ثقة بأن فريقه سيتمكن من الظهور بشكل جيد ذهنياً وفنياً اليوم.

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بينما يرى مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري المباراة صعبة أيضاً انطلاقاً من الاداء القوي الذي قدمه خورفكان أمام العين في آخر مبارياته.

وكان الشارقة قد فاز على خورفكان بهدفين نظيفين في مباراة الدور الاول، وهي المباراة الوحيدة التي جمعت الفريقين منذ انطلاق دوري المحترفين.