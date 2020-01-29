الامارات | إنتر ميلان يتعاقد رسمياً مع إريكسون

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يتعاقد رسمياً مع إريكسون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم إنتر ميلان الإيطالي، أمس، صفقة التعاقد مع صانع الألعاب الدولي، الدنماركي كريستيان إريكسون، من توتنهام الإنجليزي، بحسب ما أعلن النادي اللومبادي. وقال إنتر في موقعه الرسمي: «أصبح كريستيان إريكسون رسمياً لاعباً جديداً في إنتر. انضم اللاعب الدنماركي المولود عام 1992 إلى (نيراتسوري) في صفقة نهائية من توتنهام، وقد وقع عقداً حتى 30 يونيو 2024». ولم يكشف إنتر عن قيمة الصفقة، لكن التقارير تحدثت عن أنها تصل إلى نحو 20 مليون يورو (22 مليون دولار). Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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