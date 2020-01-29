الامارات | ستيلينوفتج: لا تتعجبوا إذا شاهدتم «العربي» في دوري المحترفين قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن ستيلينوفتج: لا تتعجبوا إذا شاهدتم «العربي» في دوري المحترفين قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الفريق الأول لنادي العربي، الكرواتي بريدراغ ستيلينوفتج عن تطلعه لبناء فريق قوي قادر على التأهل لدوري الخليج العربي في المستقبل القريب، لتحقيق تطلعات إدارة النادي وجمهوره، والسير على خطى مواطنه مدرب النصر كرونوسلاف، بعد النجاح الذي حققه الأخير مع العميد في الموسم الحالي، وفوزه بكأس الخليج العربي.

ويحتل العربي المركز السادس في ترتيب فرق بطولة دوري الدرجة الأولى، وهو مركز لم يصل إليه منذ مواسم عدة، إذ كان لا يغادر المراكز الثلاثة الأخيرة.

وقال ستيلينوفتج، الذي يقود العربي منذ موسم ونصف الموسم لـ«الإمارات اليوم»: «لا تستغربوا إذ شاهدتم العربي في دوري الأضواء في المستقبل القريب، وهذا الأمر ممكن إذا ما استمر الفريق يتدرب وينجز بالوتيرة والأسلوب نفسيهما».

وأعرب عن سعادته للتعاون الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة النادي، ومساعدته في تنفيذ خطته من خلال زراعة روح التحدي والنجاح لدى اللاعبين، وتحفيزهم على الارتقاء بالمردود الفني والعطاء، وأضاف: «وضعت خطتي لأكثر من موسم، ولم تقتصر على موسم بحد ذاته، وفي الموسم الماضي ركزت على إعادة الروح الرياضية لصفوف الفريق من خلال خلق روح العائلة الواحدة، فأنا لا أؤدي دور المدرب فقط، بل دوري بمثابة الأب أو الأخ لجميع أعضاء الفريق، إضافة إلى تعزيز الثقة لدى اللاعبين بأنهم قادرون على أن يكونوا أفضل مما هم عليه».

وتابع ستيلينوفتج: «منذ قدومي إلى نادي العربي، وأنا أدرس الحالات الموجودة والإمكانات المتاحة، وخرجت بمحصلة فنية تم تحليلها، وأعمل على تطبيقها منذ بداية الموسم الحالي، منها أن الفريق يخسر في الدقائق الأخيرة، إما بسبب فقدان التركيز أو اللياقة البدنية، وعالجنا هذين الأمرين معاً، وبدأنا نلعب بتكتيك حقيقي افتقده الفريق سابقاً، كما اخترت اللاعبين الذين يرغبون في لعب كرة القدم، وليس الذين يقضون الوقت في الملعب بانتظار استلام مكافآتهم نهاية الشهر، وفي كل مرة أقول لهم إن عليهم ألا يرضوا بغير الفوز، وأن يكون تطلعهم دائماً هو المركز الأول، وهذه ثقافة مطلوبة في كرة القدم، وطبقناها في كرواتيا وأتت ثمارها في كأس العالم الماضية، عندما تأهل منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية».

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وأضاف: «انتشال فريق من المراكز المتأخرة والصعود به إلى الأعلى لا يأتي بالحظ بل بالعمل، وسبق لي خوض التجربة نفسها مع ستة فرق مختلفة، خلال مشواري التدريبي، لكي ينجح المدرب في عمله يحتاج أن يرى فريقه يفوز»، وأشار إلى أنه لا يعترف بمقولة النتيجة قبل الأداء، مؤكداً أن التصاعد في النتائج والأداء معاً يشجع على العمل التدريبي الهادف.

وعن تطلعاته في الموسم الحالي، قال ستيلينوفتج: «أتمنى أن نحقق على أقل تقدير المركز الخامس، أو مركزاً أعلى من ذلك، وهو شرط للاستمرار في المواسم المقبلة»، مؤكداً أن صعود الفريق لدوري الخليج العربي يتطلب دعمه بأربعة لاعبين مؤثرين، ليستكمل بهم تشكيلة الفريق الحالية».

وتحدث ستيلينوفتج عن منتخب كرواتيا قائلاً: «أثق بأن منتخب كرواتيا سيبقى في الواجهة خلال السنوات المقبلة، وسيكون له دور ممتع ومميز في بطولة أوروبا المقبلة، لما يعمله مدرب المنتخب زلاتكو من عمل مؤثر، وأتمنى أن يبقى منتخب كرواتيا كبيراً على مستوى العالم».

اخترت اللاعبين الذين يرغبون في لعب كرة القدم، وليس الذين ينتظرون استلام مكافآتهم نهاية الشهر.