الامارات | خليفة مبارك إلى شباب الأهلي.. والنصر يضم العطاس

شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة مبارك إلى شباب الأهلي.. والنصر يضم العطاس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل مدافع فريق النصر لكرة القدم، خليفة مبارك، أمس، رسمياً إلى شباب الأهلي على سبيل الإعارة لفترة ستة أشهر، مقابل انتقال لاعب شباب الأهلي أحمد العطاس في الجهة المقابلة إلى النصر، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكدت مصادر لـ«الإمارات اليوم» أن انتقال خليفة مبارك إلى شباب الأهلي جاء لقطع الأقاويل التي كانت قد ربطت اللاعب منذ فترة ليست بالقصيرة بالانتقال إلى العين أو الوحدة، لينجح متصدر الترتيب فريق شباب الأهلي في حسم انتقال اللاعب، الذي سيخوض أول تدريب له مع فريقه الجديد، اليوم.

Advertisements

يذكر أن شباب الأهلي سيخوض اليوم مباراة مهمة في مستهل مرحلة الذهاب من دوري الخليج العربي، أمام حتا في الجولة 14، في حين سيتدرب خليفة مع اللاعبين المستبعدين من المباراة اليوم أيضا.

وكان آخر ظهور لخليفة مبارك مع المنتخب الوطني في يناير 2019، خلال وجوده بالتشكيل الأساسي للأبيض، قبل أن يتعرض لإصابة قوية، غاب بسببها فترة طويلة. والأمر نفسه بالنسبة لوضع لاعب شباب الأهلي أحمد العطاس، الذي انتقل من الجزيرة إلى شباب الأهلي، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب إلا لفترات بسيطة، لينتقل الآن إلى النصر، ويستعد لمرحلة جديدة في مشواره.

مدافع النصر سيلعب مع شباب الأهلي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.