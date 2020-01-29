الامارات | بني ياس يطبع «رقماً سلبياً» على قميص عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يطبع «رقماً سلبياً» على قميص عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض عجمان لخسارة كبيرة على ملعبه وبين جماهيره أمام بني ياس، أمس، بنتيجة 1/‏‏‏4، في المباراة التي جرت على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة 14 من دوري الخليج العربي. وتقاسم أهداف «السماوي» سهيل النوبي «13 و27»، وسلطان الشامسي «24 و72»، فيما سجل هدف أصحاب الأرض، البرازيلي فاندر فييرا «52». وخرج عجمان من هذه الخسارة برقم سلبي هو الأول الذي يتحقق تحت قيادة المدرب المصري، أيمن الرمادي، منذ أن أشرف على القيادة الفنية للفريق في دوري المحترفين قبل ثلاث مواسم.

وبات «البرتقالي» الأضعف دفاعاً بين فرق الدوري، بعد أن سكنت شباكه 30 هدفاً بعد رباعية «السماوي»، فيما سجل مهاجموه 20 هدفاً فقط. وعكست النتيجة الحالة المتواضعة التي كان عليها في المباراة، خصوصاً في الشوط الأول، الذي تسيده بني ياس من البداية حتى النهاية.

ونجح «السماوي» في استغلال الأخطاء «الكارثية» التي ارتكبها لاعبو «البرتقالي»، سواء على صعيد التمركز أو التغطية، إذ استفاد سهيل النوبي من خطأ محمد يعقوب في إبعاد الكرة، وتمكن من التسجيل بسهولة. وفي الوقت الذي توقع فيه الكثيرون أن يثور «البرتقالي» ويسعى إلى التعادل، إلا أن الضيف بسط سيطرته، ونجح في أن يقطع الإمداد على مهاجمي عجمان، الذين استسلموا تماماً للرقابة المفروضة عليهم.

وواصل بني ياس أفضليته، وتمكن من إضافة الهدف الثاني من تمركز سلبي لمدافعي عجمان داخل منطقة الـ18، استغله سلطان الشامسي وسجل من وضعية صعبة على يسار الحارس.

واستطاع النوبي أن يسجل بعد ذلك مستغلاً سرعته على حساب وليد اليماحي، وسدّد كرة مُحكمة لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

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ولم تتغير الأوضاع كثيراً في الحصة الثانية، إذ دانت الأفضلية للضيف مع تكرار الأخطاء الدفاعية، إلا أن المحاولات الهجومية مرت «برداً وسلاماً» على الحارس علي الحوسني. لكن عجمان استفاق بعد ذلك ونجح في تقليص الفارق من ضربة جزاء نفذها بنجاح فاندر فييرا على يمين الحارس.

وكان بوسع البديل حميد عبدالله أن يُقلص الفارق بعد أن انفرد بحارس بني ياس، لكن الكرة استقرت خارج الملعب.

وقضى سلطان الشامسي على الأمور بتسجيله الهدف الرابع من هفوة دفاعية جديدة سجل منها

بـ«الكعب»، ليرفع بني ياس رصيده إلى النقطة 17، فيما بقي رصيد عجمان عند 14 نقطة.

لأول مرة تحت إشراف المدرب أيمن الرمادي، يصبح عجمان أضعف فرق الدوري في الدفاع، بعد أن استقبل 30 هدفاً.