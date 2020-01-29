شكرا لقرائتكم خبر عن كارديف سيتي يُكرِّم «سالا» على طريقته الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في لفتة رائعة، قرّر نادى كارديف سيتى الويلزى، الناشط في الدوري الإنجليزي، تكريم النجم الأرجنتيى إيميليانو سالا بمناسبة مرور عام على فجيعة رحليه.

كان سالا لقى حتفه بعد تحطم طائرة كان على متنها ببحر المانش في 21 يناير 2019، وهو في طريقه من فرنسا إلى ويلز، بعد وقت قليل من اتفاق الناديين على انتقاله في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو.

وقرّر كارديف إدراج اسم لاعبه الراحل، الذي لقى مصرعه قبل أن يلعب له أي مباراة رسمية، ضمن قائمة أسماء اللاعبين التي ستواجه نادى ريدينج الإنجليزى، الذي سيحل ضيفا على كارديف ضمن مباراة الإعادة في دور الـ32 من كأس إنجلترا، وذلك بعد أن انتهت المباراة الأولى بالتعادل بهدف لمثله.

ويأتى هذا التكريم لسالا بعد حفل تأبين أقيم على روحه في كاتدرائية كارديف، الأربعاء الماضى، حضرها عدد كبير من اللاعبين والمشجعين، وفقًا لما ذكرت صحيفة «ديلى ميل».

وكان نادى نانت الفرنسى كشف في وقت سابق عن قميص «خاص»، يشبه قميص منتخب الأرجنتين، بالخطوط الزرقاء والبيضاء، سيرتديه الفريق خلال مباراته أمام بوردو تكريمًا لذكرى سالا.

وقال النادى إن أرباح بيع القميص الخاص ستذهب لناديين لعب لهما سالا في الأرجنتين وقت أن كان طفلا، وفقا لصحيفة «آس».

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وكتب النادى الفرنسى في بيان: «لأنه كان يحلم بارتداء قميص المنتخب الأرجنتينى، سيتخلى لاعبو نانت عن قمصانهم الصفراء والخضراء التقليدية، من أجل اللونين الأزرق السماوى والأبيض».

وأضاف: «هذا القميص، الذي ستذهب أرباح مبيعاته بالكامل لفريقين لعب لهما سالا في الأرجنتين، هي وسيلة لتكريم ذكراه».

كما أعلن نانت عن لفتات تكريمية أخرى لسالا سيشهدها ملعب الفريق، بما في ذلك التصفيق لمدة دقيقة كاملة قبل انطلاق المباراة، ولوحة عملاقة «تيفو» من قبل الجماهير.

واقعة براينت ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فسبقها كارثة ميونخ، وكارثة الجابون الجوية، وحادث تحطم طائرة فريق شابيكوينسى، وغيرها من تلك الحوادث التي كانت بمثابة علامة فارقة في تاريخ الرياضة.

فكانت البداية مع حادثة فريق تورينو الذي كان عائدًا من البرتغال عقب خوض مباراة ودية أمام بنفيكا البرتغالى، يوم 4 مايو 1949، في تكريم لاعبه جوزيه فيريرا.

كان الطقس في تورينو غير مستقر، فقرر طاقم الطائرة الطيران على ارتفاع منخفض، ليصطدم بحائط قريب من كنيسة باسيلكا سوبرجا، ليفقد السيطرة وتتحطم الطائرة على تل سوبرجا.