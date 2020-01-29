شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: السيتي لا يزال ينافس على لقب «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتى، الجماهير بالحضور المكثف لدعم الفريق في مباراة الديربى المرتقبة أمام جاره مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، في إياب قبل نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم. وكان مانشستر سيتى قد تغلب على مانشستر يونايتد في عقر داره 3 / 1 بمباراة الذهاب، ويتطلع إلى تأكيد تفوقه عبر مباراة الإياب المقررة على ملعب «الاتحاد»، مساء اليوم. ويحاول مانشستر يونايتد الخروج من النفق المظلم بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها في الفترة الأخيرة وخاصة بعد الخسارتين في الدورى الإنجليزى أمام ليفربول وبيرنلى.

وجاء نداء جوارديولا، بعد أن شهدت المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتى على فولهام 4 / صفر، مساء الأحد الماضى، في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، حضور نحو 39 ألفًا و200 مشجع، علمًا بأن استاد الاتحاد يسع 55 ألف مشجع. وقال جوارديولا، في تصريحات نشرتها شبكة «سكاى سبورتس»، الإثنين الماضى: «الآن نستعد لمواجهة مانشستر يونايتد. أتمنى أن يتمكن مشجعونا من الحضور وملء الاستاد.» وأضاف جوارديولا أن الحماس دائما ما يكون حاضرا في الدورى الإنجليزى الممتاز، مؤكدا أن الفريق لا يزال داخل إطار المنافسة ويكافح في كل يوم من أجل المحاولة الخروج ببطولة هذا الموسم. وتابع: «الآن، طموحنا للمباراة المقبلة، وهى مباراة الإياب في كأس الرابطة، ونهدف للتأهل إلى النهائى، هذا هو ما نسعى إليه».

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