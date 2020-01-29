شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» يتجاوز «كيريوس» في أستراليا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد النجم الإسبانى رافاييل نادال المصنف الأول على العالم إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على الأسترالى نيك كيريوس، ضمن منافسات الدور الرابع.

وقطع نادال بذلك خطوة كبيرة على طريق الفوز بلقبه الثانى في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث توج بها عام 2009، حيث فاز بواقع (6-3 و3-6 و7-6 و7-6) في مباراة صعبة على كيريوس.

ويتطلع نادال إلى الفوز بلقب البطولة الحالية ليكون الثانى له في أستراليا المفتوحة ويعادل رصيد منافسه التقليدى السويسرى روجيه فيدرر من ألقاب في بطولات «جراند سلام» حيث يستحوذ فيدرر على 20 لقبًا مقابل 19 لقبا لنادال.

على جانب آخر، رحب المدربون بقرار الاتحاد الدولى لمحترفات التنس، الذي يسمح لهم بمساعدة اللاعبات من المدرجات خلال الموسم الحالى، بعد أن أثير هذا الأمر كثيرًا في أعقاب تعرض الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز لعقوبة مثيرة للجدل في نهائى أمريكا المفتوحة في 2018.

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وأشار المدرب باتريك مراد أوغلو لسيرينا خلال المباراة التي انتهت بهزيمتها أمام اليابانية نعومى أوساكا في ملاعب فلاشينج ميدوز، وهو ما اعتبره الحكم مخالفة دخل على إثرها في نقاش حاد مع اللاعبة الأمريكية. وسيظل التدريب من المدرجات ممنوعا في البطولات الأربع الكبرى، لكن قناة إى إس بى إن التليفزيونية نقلت عن الاتحاد الدولى لمحترفات التنس، قوله إنه سيسمح بهذا النوع من التدريب على سبيل التجربة في بقية البطولات التي ينظمها خلال العام الحالى.

ووصف دارين كاهيل مدرب الرومانية سيمونا هاليب، القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال الأسترالى كاهيل: «أؤيد هذا القرار وأعتقد أن الاتحاد قام بخطوة جيدة».

وتسمح لوائح الاتحاد الدولى للاعبات باستدعاء مدربيهن إلى داخل الملعب في مراحل محددة خلال المباراة.

ونقلت القناة التليفزيونية عن الاتحاد قوله «القرار التجريبى الجديد سيسمح للمدربين بتدريب لاعباتهم بتوجيههن من داخل المقصورة، سواء شفهيا عن طريق بضع كلمات عندما تكون لاعباتهم على نفس الجانب من الملعب أو عن طريق بعض الإشارات باليد».