شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة على بعثة الأهلي في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مرانه الرئيسى، صباح غدٍ الخميس بالقاهرة، بعدها يتوجه اللاعبون إلى مطار القاهرة، استعدادًا للسفر إلى السودان لخوض المواجهة المرتقبة أمام فريق الهلال السودانى، ضمن مباريات الجولة الخامسة والأخيرة لدور المجموعات بدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والتى يحتاج الأهلى خلالها للفوز من أجل الصعود لدور الثمانية كأول مجموعة، أو التعادل لضمان التأهل سواء أول أو ثانى المجموعة، على ضوء ما ستسفر عنه مباراة النجم الساحلى وبلاتينيوم في نفس الدور، وهو الأمر الذي يسعى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لعدم انتظاره، والعمل على حسم الأمر في مواجهة الهلال وتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث والصعود كأول المجموعة دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى.

كان فايلر قد استقر على الاكتفاء بأداء المران الأخير فقط في السودان، الجمعة، على أن يكتفى اللاعبون بأداء بعض تدريبات فك العضلات والإطالة، عقب وصولهم إلى السودان، على أن يكون المران الرئيسى، الذي سيحدد فيه الخطة والتشكيل، قبل سفر البعثة إلى السودان، للحفاظ على سرية الخطة والتشكيل.

وينتظر أن يعلن فايلر أسماء القائمة التي ستخوض المواجهة عقب المران مباشرة للسفر إلى السودان. وسيكون في استقبال البعثة لدى وصولهم هناك مسؤولو السفارة المصرية في السودان، ومعهم الثنائى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلى، المدير الإدارى للفريق، اللذان سبقا البعثة، اليوم الأربعاء، للترتيب لفترة إقامة الفريق هناك، والاطمئنان على كل الأمور المحيطة بالفريق سواء في فندق الإقامة أو في ملعب التدريب.

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وحرص «عبدالحفيظ» على الاتفاق مع مسؤولي فندق الإقامة على تجهيز صالة خاصة للطعام بعيدًا عن نزلاء الفندق، على أن يقوم الشيف الخاص الذي يرافق البعثة بإعداد كل الوجبات الخاصة باللاعبين، وفقًا لتعليمات المدير الفنى.

وحرص مسؤولو البعثة المصرية في السودان على التأكيد على أن السلطات السودانية اتخذت كل الإجراءات الأمنية المشددة لتأمين بعثة الأهلى منذ وصولها إلى السودان وحتى لحظة مغادرتها عقب المباراة.

وفى ذات السياق، أكد مسؤولو الهلال السودانى أن كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعى حول المباراة لا يمت للواقع بصلة. وشدد حسن على، الأمين العام لنادى الهلال، على أن إدارة ناديه اتخذت كل الإجراءات لحسن استقبال لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى ومسؤولى البعثة، خصوصًا أن الأمر في النهاية مباراة كرة قدم يجب أن تسودها الروح الرياضية.

يأتى هذا في الوقت الذي سادت فيه حالة من الارتياح بين الجهاز الفنى، بعدما أكدت الفحوصات والأشعة التي أجراها الحارس محمد الشناوى أن الإصابة التي تعرض لها أمام النجم الساحلى في الجولة الأخيرة عبارة عن كدمة قوية في الظهر، وأن اللاعب جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في المواجهة، وأن الأمر متروك برمته للجهاز الفنى لاتخاذ قراره النهائى بالدفع باللاعب في المباراة المقبلة، خصوصًا أنه بدأ يتخلص من آلام الظهر بعد الراحة السلبية التي حصل عليها عقب مواجهة النجم الساحلى.

من ناحية أخرى، أصدر مسؤولو الهلال السودانى بيانًا رسميًّا، احتجوا خلاله على تعيين الحكم المغربى رضوان جيد لإدارة المباراة، وطالبوا مسؤولى «الكاف» بعدم تعيينه لإدارة تلك المباراة، لإضراره- على حسب البيان- بالمنافسة بين الفريقين، وإلحاق الأذى بفريق الهلال، وشدد مسؤولو الهلال- في بيانهم- على إجراء تغيير الحكم.