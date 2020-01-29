شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الدفع بـ«جنش» أمام أول أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مرانه الأول اليوم «الأربعاء» في أنجولا استعدادا لمواجهة فريق أول أغسطس، بطل أنجولا، في الجولة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقررة السبت المقبل في الثالثة عصرا.

ورفض المدير الفنى للفريق، الفرنسى باتريس كارتيرون، منح اللاعبين راحة من المران اليوم بعد الوصول للعاصمة الأنجولية، وتمسك بخوض اللاعبين المران استعدادا للمباراة، بعد قراره بإراحة أغلب اللاعبين الأساسيين حتى يتجنب الإرهاق.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل، بعد صعود المارد الأبيض رسميا لدور الـ8، برصيد 8 نقاط، ولن تؤثر المباراة على أي من الفريقين، حيث يحتل الزمالك المركز الثانى، فيما يحتل أول أغسطس الأنجولى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وحتى في حالة فوز أصحاب الأرض سيصلون للنقطة السادسة وهذا لن يغير شيئا في ترتيب المجموعة.

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وكانت البعثة قد وصلت ظهر اليوم «الأربعاء»، بعد رحلة طويلة تخللها ترانزيت في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، ثم التوجه لمطار العاصمة الأنجولية «لواندا»، ثم إلى فندق الإقامة.

كان أحمد جلال إبراهيم، نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق، قد أنهى أزمة إقامة الفريق، حيث كانت هناك مفاضلة بين فندقين، أحدهما تكاليف الإقامة فيه معقولة، لكنه يبعد عن ملعب التدريب، والآخر على مستوى عال وتكلفة باهظة وقريب من ملعب التدريب، وقام «جلال» بالحجز في الفندق القريب على الرغم من الزيادة الكبيرة في التكلفة.

من ناحية أخرى، اطمأن طبيب الفريق، محمد أسامة، قبل السفر من السفارة المصرية في لواندا، على عدم انتشار الأوبئة القاتلة، المنتشرة في الفترة الماضية، مثل إبولا، وغيره من الفيروسات، كما قام طبيب الفريق بإعطاء اللاعبين التطعيمات اللازمة قبل السفر واطمأن على الأدوات التي سيستخدمها الفريق خلال الرحلة.

من جانبه، قال سامى الشيشينى، المدرب العام للفريق، إن الجهاز الفنى شدد على اللاعبين ضرورة اللعب على الفوز أمام أول أغسطس على الرغم من أن المباراة لن تغير شيئا، إلا أن الجهاز الفنى يرغب في الفوز بالمباراة حتى تكون دفعة في المباريات المقبلة، بالإضافة للمحافظة على استمرار عدم الخسارة في المباريات الإفريقية، حيث إن الفريق منذ الخسارة أمام مازيمبى في الكونغو لم يخسر الفريق في المباريات الإفريقية.

ومن المقرر أن يمنح كارتيرون الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء، للظهور في المباراة، للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة في ظل ضغط المباريات في الفترة المقبلة، ويدرس الجهاز الفنى الدفع بمحمود عبدالرحيم جنش في حراسة مرمى الفريق خلال المباراة، في ظل رغبة كارتيرون في تواجد الحارس عقب العودة من الإصابة لما يمتلكه من خبرات كبيرة، كما سيتم الاعتماد على كابونجو كاسونجو في هجوم الفريق. ومن جهة ثانية، قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، إن قرار كارتيرون بإراحة اللاعبين خوفًا من تعرضهم للبطاقات الصفراء أو الإجهاد.