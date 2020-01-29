شكرا لقرائتكم خبر عن المصري «المنتشي» يصطدم بالجونة.. وبيراميدز في مواجهة سهلة أمام نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى المصرى البورسعيدى، الذي يقوده إيهاب جلال مع الجونة في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد السويس في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز. يدخل الفريق البورسعيدى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير الذي حققه على فريق نواذيبو الموريتانى بهدف نظيف ليصعد إلى دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى لاستغلال الصحوة بتحقيق الفوز على الجونة لضامة ثلاث نقاط جديدة لرصيده لتحسين مكانة في الجدول حيث يحتل المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة.

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ركز إيهاب جلال، المدير الفنى، خلال الأيام الماضية على تجهيز كل العناصر من خلال تكثيف الجرعات التدريبية والتركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها بالمباراة، كما عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المعسكر الذي دخله الفريق بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة لشرح خطة المباراة والتشديد عليهم بضرورة التركيز أمام المنافس. فيما يدخل الجونة بقيادة بيدرو بارنى اللقاء وسط ظروف صعبة بسبب نزيف النقاط ووضع الفريق المتأزم بالجدول بعد خسارته الأخيرة من طنطا بهدف نظيف وتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع عشر، ويتطلع الجهاز الفنى لعبور محطة المصرى لبدء

مرحلة تصحيح الأوضاع والسعى لإضافة نقاط جديدة تقوده إلى منطقة الأمان بالجدول.

على الجانب الآخر، يشهد استاد الكلية الحربية مواجهة سهلة لبيراميدز أمام نادى المصرى، وذلك في السابعة والنصف مساء في نفس الجولة، فبيراميدز، بقيادة الكرواتى أنتى شاشيتش، يدخل مواجهة اليوم بهدف الفوز لمواصلة الزحف نحو الدخول للمربع الذهبى، حيث يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 23 نقطة، وشدد المدير الفنى على لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم لتسجيل هدف مبكر يساعدهم على السيطرة ويضع المنافس تحت ضغط.

كان المدرب الكرواتى قد رفض الراحة بعد الخسارة من الفريق النيجيرى إينوجو رينجرز بهدف نظيف في الكونفيدرالية وواصل الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة اليوم، فيما يعانى نادى مصر من أزمة نزيف النقاط التي وضعته في مؤخرة الجدول برصيد 11 نقطة ويدرك الجهاز الفنى صعوبة المباراة لكونها أمام منافس قوى يضم عناصر جيدة.